La Policía de Córdoba detuvo a 15 personas en el marco de una movilización por alimentos y forcejeó con los periodistas que cubrían la protesta en momentos de mucha tensión en pleno centro de la ciudad.

El hecho ocurrió cerca de las 12 del mediodía frente a la secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Córdoba, liderada por Raúl La Cava, en calle Marcelo T. de Alvear al 120.

Entre los detenidos estuvo el secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A) de la provincia Federico Giuliani, Silvia Alcoba de Federación Nacional Territorial (FeNaT), César Theaux y Fermín Deniponti de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), y otros trabajadores.

“Acabamos de ser detenidos por la Policía, veníamos a pedir alimentos y ayuda social a Raúl Lacava”, expresó Giuliani dentro de un patrullero en un video que se difundió en las redes de la CTA Autónoma.

"Fue un operativo desmedido que reprimió. A mi me quebraron el brazo y me están trasladando a Tribunales 1. Protestar es un derecho, no es un delito", sostuvo.

Los periodistas que estaban en el lugar trabajando también fueron violentados. Entre ellos estaban Leonardo Guevara de Radio Mitre, Javier Sassi de Más Radio y Alejandro Posso, de Radio Suquía. Entre forcejeos, los uniformados casi los llevan detenidos, en momentos de mucha tensión.

"Silencio total en Jefatura de Policía por las agresiones que sufrimos los periodistas y tratar de impedir la cobertura en medio de una protesta por alimentos. Los jefes del operativo dijeron que todo fue "normal" imágenes muestran otra cosa", expresó Guevara en sus redes sociales en horas de la siesta.

Varios testigos presenciaron el accionar de la Policía, entre ellos vecinos que espontáneamente filmaban lo que ocurría.

El comunicado de la Policía

"La Policía de la Provincia de Córdoba informa que, durante la mañana de hoy, un numeroso grupo de manifestantes pertenecientes al gremio ATE se concentró en inmediaciones de una sede municipal ubicada en calles 27 de Abril y Miguel C. del Corro, en el marco de un reclamo vinculado a políticas sociales nacionales.

En ese contexto, un sector de los presentes intentó ingresar por la fuerza al lugar, arrojando elementos contundentes contra el personal policial. A raíz de esta situación, varias personas fueron detenidas y un efectivo policial resultó con lesiones.

Todo lo actuado fue puesto a disposición de la autoridad judicial interviniente, como así también tomó conocimiento la Dirección General de Control de Conducta Policial quien dio participación al Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad".