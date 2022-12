La jefa de Policía de Córdoba, Liliana Zárate Belletti, dijo en conferencia de prensa que no había sido notificada de la presencia del mayor criminal de la historia cordobesa en la capital de la provincia.

Roberto Carmona había pasado la noche del lunes en la cárcel de la localidad de Bouwer, pero increíblemente las fuerzas de seguridad de Córdoba recién se enteraron de la presencia del asesino de Gabriela Ceppi, a las 16.26 del martes, cuando ingresó un llamado de un efectivo chaqueño a la central policial informando de la fuga del peligroso homicida.

La titular del cuerpo agregó, además, que se anoticiaron de “un accidente de un taxi, lo cual inmediatamente a través de los domos se lo relaciona con esta persona”, sostuvo Zárate Belletti.

Zárate Belletti indicó que inmediatamente dispuso un operativo de seguridad con todos los agentes disponibles en la ciudad de Córdoba y se convocó a los grupos especiales de la fuerza.

“Se logra dar con el vehículo que abandona, con el que fuga desde el lugar donde queda el taxi, en el sector de Villa El Libertador”, contó la titular de la policía, quien detalló que finalmente logran dar con el peligroso delincuente en la esquina de Luis Agote y Brown, en barrio Los Naranjos.

La jefa policial agregó que, al momento de su detención, Carmona “se encontraba caminando, solo, visiblemente agitado como decía el personal, como que hubiera caminado mucho o hubiera venido desde lejos. A partir de ese momento se pide la colaboración de los equipos tácticos se lo reduce y se lo traslada a la jefatura de la policía”

Zárate Belletti indicó que el múltiple homicida no se resistió a la detención.

El reproche ante la falta de aviso

La titular de la fuerza remarcó que ni las autoridades del Chaco ni el Servicio Penitenciario de Chaco se comunicaron jamás con sus pares de Córdoba para informar acerca de la visita transitoria que el peligroso delincuente iba a hacer a la provincia mediterránea.

“Con el sólo hecho del nombre Carmona uno ya sabe quién es creo que ante tal peligrosidad, deberíamos haber tenido conocimiento”, reprochó la titular de la fuerza cordobesa.

“Ni sabíamos que estaba con visitas transitorias, inclusive algunos medios de aquella provincia lo habían cronicado. Yo lo que pude averiguar (...) es que hace algún tiempo que venía con visitas transitorias cada tres, cuatro meses”, algo que nunca le fue comunicado a la policía de Córdoba, indicó.

En relación al asesinato del taxista, identificado como Jesús Gabriel Bocalón, de 46 años, Zárate Belletti indicó que “hay una investigación, por las distintas circunstancias, porque son varios hechos en una misma investigación”.

Y agregó que los guardiacárceles chaqueños que habían sido designados para el traslado y la custodia de Carmona “están preventivamente aprehendidos, detenidos, con una evasión cuposa y a la espera de algunas medidas procesales”.

El asesino permanecerá en Córdoba

La jefa de Policía precisó que Carmona está alojado en la cárcel de Bouwer, donde seguirá hasta que la justicia de la provincia lo determine, ya que ahora hay tiene nuevas investigaciones abiertas en Córdoba.

Al ser consultada sobre si llamó a las autoridades chaqueñas, Zárate Belletti indicó que “con el único que me comuniqué fue con el jefe del Servicio Penitenciario del Chaco para que me diera más información. Inclusive lo que primero que me interesó ver erar una foto actual -de Carmona- que en definitiva eso fue lo que terminó haciendo que el personal de civil pudiera ubicarlo . Inmediatamente que obtuve la foto la retransmitir a toda la red policial y eso determinó que el personal de investigaciones dela brigada civil pudiera dar con él”, enfatizó la jefa policial.

“Sabíamos que era una persona altamente peligrosa con frondosos antecedentes, lo cual tenía que ser inminente su detención. Esa persona no podía estar en esas condiciones ni en nuestra ciudad ni en ningún lado. Por eso di las recomendaciones al personal de trabajar cuidadosamente, prolijamente con los equipos tácticos por cualquier inconveniente que pudieramos tener”, contó la titular de la fuerza.

