Córdoba: la semana va desde lo primaveral a la chance de lluvias

La última semana de agosto se muestra con cambios. De algún modo, le hace lugar al mes que habitualmente recibe a la primavera.

Aunque tendrá sus toques de viento también, y su despedida estará marcada por la inestabilidad.

Por lo pronto, se prevé un soleado lunes en todo Córdoba.

Las máximas, en tal sentido, se ubican alrededor de los veinte grados, dependiendo la región.

El cielo continuará despejado con el avance de la semana y, de acuerdo a lo previsto, con el mercurio en aumento.

El miércoles se percibe el impacto del viento norte, y temperaturas que se van acercando a los 25º.

Las nubes se multiplican después, aunque se anuncia un pico de 28 grados para el viernes.

El fin de semana se produciría, según el pronóstico extendido, un grado de inestabilidad.

Con la posibilidad de “tormentas aisladas”, la llegada del viento sur también hace descender las marcas.