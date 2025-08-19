El Laboratorio Farmacéutico Municipal de Córdoba comenzó con la producción y distribución de dos nuevos medicamentos: enalapril y metformina para tratar enfermedades como la hipertensión y la diabetes.

Las autoridades municipales indicaron que la producción de estos dos nuevos medicamentos forma parte de un plan integral que lleva adelante el Laboratorio Farmacéutico Municipal, que ya fabrica repelentes en crema y paracetamol, y avanza con el registro correspondiente de los lotes piloto de diclofenac 75 mg, ibuprofeno (400 y 600 mg) y antigripales, entre otros.

El laboratorio entregó los primeros 300.000 comprimidos de enalapril de 10 mg a la Dirección de Atención Primaria de la Salud (DAPS), destinados a los 100 centros de salud de la red municipal, y 100.000 comprimidos de metformina de 850 mg.

Los pacientes bajo tratamiento médico por hipertensión o diabetes que requerían esta medicación de forma habitual, o aquellos incluidos en programas de salud específicos, podían retirar sus medicamentos de manera gratuita en cualquiera de las 190 farmacias cercanas a sus domicilios adheridas al programa Recetando Salud.

Desde este martes, aunque la medicación sea entregada directamente en cada centro de salud, coexistirán ambos sistemas para asegurar la continuidad del tratamiento a cada vecino.

La cartera de salud municipal remarcó que la producción del Laboratorio Farmacéutico significa un ahorro del 63% mensual con la producción propia de enalapril y del 50% con la de metformina.