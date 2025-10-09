Córdoba: largas filas de jubilados y pensionados para cobrar antes del feriado

En la calle San Jerónimo, a pocas cuadras de la Plaza San Martín, en el centro de Córdoba, se repite una postal conocida. Frente a uno de los bancos, donde habitualmente se pagan pensiones y jubilaciones, la cola de personas se extiende por toda la vereda y ya le da la vuelta.

Este jueves, la fila fue más larga de lo habitual por el feriado de este viernes, que adelantó todos los cronogramas de pago para este jueves.

"Nosotros estamos de desde las 5 de la mañana. Tenemos que estar acá y encima nos tratan mal. Parece que se normalizó todo porque están ustedes los medios. Después cambian las cosas cuando se van ustedes", lamentó una jubilada que esperaba en la cola frente al banco.

Las altas temperaturas complicarán la espera. Es que, para este jueves se espera una máxima de 33º en la ciudad, por lo que desde la Provincia insistieron en tomar los recaudos necesarios para prevenir golpes de calor y mantenerse hidratados.