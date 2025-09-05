La inseguridad sigue azotando los barrios de Córdoba y los robos de autos no dan tregua.

El caso ocurrió en barrio San Martín. Alejo, damnificado por segunda vez en el mismo lugar, contó cómo perdió su vehículo durante el partido que disputó anoche la selección Argentina ante Venezuela.

“Fui a comprar con el auto de mi novia, un Fiat Duna, y estaba normal adelante del vehículo de mi cuñado. Cuando volvimos, comimos, vimos el partido y al salir, tipo 23.30, ya no estaba más”, contó Alejo.

No es la primera vez que le pasa. El 23 de marzo le robaron un Chevrolet Corsa en el mismo lugar, que días después apareció desmantelado y quemado. “Me quebraron al medio. Presenté la denuncia, pero no te dan bola. Con el Corsa pasó lo mismo. Estoy angustiado, triste”, agregó.

El vecino también detalló la inseguridad general en San Martín. “Los autos que yo tengo se ve que son fáciles de robar, pero acá roban de todo: manijas, estéreos, palancas, las llaves de agua, todo”, lamentó.

“No me queda otra que volver a arrancar de cero. Trato de salir adelante pero nunca puedo. Me siento muy mal. Es el segundo auto que me lo roban. No caigo todavía. No se lo deseo a nadie”, cerró Alejo con bronca y frustración.