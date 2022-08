Un grupo de delincuentes le robó el auto a un joven mientras abría la cochera de su casa en barrio Teodoro Fels, en la ciudad de Córdoba. Sin embargo un cabo suelto hizo que la víctima pueda recuperar su vehículo a las pocas horas.

"Veo un auto que viene a fondo y se me arrima, no entendía nada, me apuntan con un arma y se dan a la fuga", comentó Juan sobre la violenta situación que vivió tras volver de jugar al paddle después de las ocho de la noche.

El joven le entregó todo a los delincuentes y llamó a la policía para hacer la denuncia. Fue entonces que advirtió que el teléfono había quedado dentro del auto, fuera de la vista de los ladrones.

"La policía pudo rastrear el celular que estaba dentro del auto y pudieron recuperar la zona donde marcaba el GPS", dijo Juan frente a la cámara de Canal 10.

Después de rastrear la señal del celular la policía desplegó un operativo en barrio Villa Urquiza donde halló el vehículo. De manera la víctima sólo lamento el robo de una rueda de auxilio y otros elementos de valor que se encontraban dentro del auto.

"Ahora voy a salir en taxi y tendré que poner un portón automático", comentó Juan con un poco de miedo después de la violenta experiencia que sufrió.

Lejos de ser un caso aislado, los vecinos de la zona aseguran que este robo marcó un punto de inflexión dentro de una seguidilla de robos en un área que también incluye al barrio Quebrada de las Rosas y al Complejo el Solar.

"Hace varios meses sufrimos robos de ruedas, roturas de lunetas y arrebatos", afirmó uno de los vecinos.

Por este motivo el viernes 9 de septiembre a las 19 horas se reunirán para protestar en reclamo de mayor seguridad.