La inseguridad es tema de agenda periodística cada vez con mayor presencia en los medios porque son muchos los hechos de robo, asaltos, arrebatos y ataques a domicilios y vehículos que se suceden en Córdoba.

En el Gobierno, es una preocupación constante y se generan permanentemente acciones para combatir una realidad, que debe generar una política de seguridad que vaya más allá de atender las denuncias, y derive en una efectiva política de prevención del delito.

En las últimas horas, un episodio de robo más, cuyos damnificados deciden hacerlo público y por eso en el programa "Fuerte y Claro" de Canal 10 y el streaming de SRT Media, Luis Alberto nos contó lo que les pasó y cómo se sienten después de semejante violación a su domicilio.

Esta vez, el robo se produjo en Avenida La Cordillera al 3700, barrio Cerro Chico, una populosa barriada donde hay casas residenciales, dúplex y departamentos, como es el caso de Luis Alberto y su esposa Claudia.

Luis es periodista, dedicado a la información del automovilismo y ahora está dedicado a las cuestiones que tienen que ver también con el agro, y justamente habían viajado a cubrir un evento relacionado con la actividad agropecuaria y al regresar se encontraron con las imágenes de la violación de domicilio y el destrozo de su casa.

Luis remarcó que fuimos el único medio que se llegó a mostrar lo que les pasó y destacamos que lo importante es que estén bien, junto al irónico consuelo de que no hayan estado allí al momento del robo.

La víctima: "los móviles pasan cada 10, 15 minutos pero en el transcurso del robo no pasó nadie”

Les revolvieron todo, una invasión a la intimidad y esa sensación de inseguridad no se borra nunca, respecto de lo que Luis nos dijo que la más afectada es su esposa y relató que “nosotros estábamos en Agroactiva en la localidad de Armstrong, Santa Fe, trabajando desde el día miércoles cuando comenzó la exposición, salimos a las 4 de la mañana de aquí y al otro día, el jueves, a las 9 de la mañana, la llaman a Claudia, un vecino, informándole que habían violentado la ventana del baño y que por ahí habían ingresado a robar. Terminamos a las 2 de la tarde de hacer algunas notas que tenía que hacerlas por obligaciones que yo tenía comerciales y ya de agenda y a las 2 y media salimos y a las 5 y media, 6, estábamos aquí ya en la Fiscalía haciendo la denuncia.”

Luis, daminificado: “Habrán buscado plata, cosa que es muy difícil porque… Claudia (su esposa) es jubilada…”

Luis también nos comentó que “casi todo lo que llevaron, por no decir todo, era de Claudia. Llevaron joyas, ropa de marca, ella vende ropa de segunda mano de primeras marcas, ropa de clientas, se llevaron el televisor, quisieron llevarme la bici mía, yo hago mountain bike, aficionado nada más, la desarmaron pero no la pudieron sacar y en una valija que ella tenía, una valija mediana a grande, ahí pusieron toda la ropa, todas las joyas, 3 relojes de marca y alguna otra cosas. Lo único que me llamaron a mí, algo llamativo, Claudia me había regalado un birrete militar, yo hice la infantería de marina en la época de la guerra de Malvinas, y me regaló ese birrete y fue lo único que me llevaron.”

Al llegar al departamento encontraron todo tan revuelto y muchas cosas rotas como el sillón del living o el colchón, ¿habrán buscado dólares?, le consultamos y Luis nos contestó que “Habrán buscado plata, habrán pensado que teníamos plata acá en casa, cosa que es muy difícil porque... (el ministro de economía dice que está toda la plata en el colchón), le acotamos y agregó que “eso es lo que me decía ella. Claudia (su esposa) es jubilada de Banco Córdoba, trabajó 25 años en Bancor, y es jubilada y tiene una jubilación, digamos, buena, pero no somos ricos. Yo soy una persona que trabajó 40 años en el periodismo.”

Le preguntamos si ¿Habían tenido algún otro episodio allí ? y nos dijo que “sí, pero prefiero no comentar. ¿De robo o no? De robo”, y nos acotó que “A mí me quisieron robar hace 15 días. Venía de Salsipuedes en bicicleta, en la Spilinbergo, al fondo, atrás del aeropuerto. Me quisieron robar el celular, dos pibes en moto, me resistí y zafé.”

“La inseguridad está latente en Córdoba y no es sólo una sensación”, nos dijo para agregar que “esto fue algo que pasó. Aparentemente al vecino también de aquí al lado, de un transporte, que es el dueño de toda la propiedad, excepto el departamento nuestro, también les llevaron algunas herramientas. Porque habrían entrado por nuestra claraboya del baño, salieron por ahí y después habrían bajado al taller de ellos, al galpón, y salieron por ahí. En las cámaras está todo.”

Sobre la seguridad en la zona, hay policías, ven movimiento de recorridas de móviles, le consultamos al damnificado y Luis nos dijo que “Sí, yo hasta que me fui, pasa la policía, tenemos una policía aquí cerca, la 15 y la Fiscalía 18, y pasan esos móviles nuevos de Ojos en alerta de los Cordobeses... Seguridad Ciudadana, que va un civil y un policía, creo y pasan cada 10, 15 minutos, pero bueno, se vé que en el transcurso del robo no pasó nadie”, concluyó desconcertado.