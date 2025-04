"Volvía de mi casa como todos los días, dejé la moto para abrir el portón y me encontré con dos motos que no me dan oportunidad de reaccionar y me disparan a matar", dijo Ernesto Silva sobre el momento que vivió el miércoles a la tarde en barrio Puente Blanco.

Pasadas las cuatro de la tarde, el joven de 23 años salió de su trabajo, porque sufría de congestión, y al llegar a su casa fue abordado por cuatro hombres en dos motos 110.

"El primer disparo pegó en el portón de mi casa, el segundo en la casilla de gas y cuando me acerco para intentar sacarle la llave me pegan el disparo en la pantorrilla y me caigo al suelo", comentó Ernesto ante la cámara de Canal 10.

Después del robo, el joven fue trasladado al Hospital de Urgencias, donde le curaron la herida y le dijeron que sólo había roto nervios sin afectar el hueso.

"Hicieron que mi vida valga lo mismo que una moto 110. En frío pienso que el escenario podría ser peor y agradezco estar con vida para contarlo", afirmó Ernesto.