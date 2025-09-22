Córdoba: los cortes que EPEC tiene previstos para el inicio de la semana
Desde la empresa prestataria demandan interrupciones de energía para poder realizar diversas obras en la provincia.
Martes
De 14:30 a 14:45
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Localidades de Embalse y La Cruz.
Miércoles
De 07:00 a 10:30
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: SAN FRANCISCO
Zona afectada: barrios Loteo Altos del Prado, Palmares 1, Palmares 2, El Prado, Loteo Boutique y Corradi. Área comprendida entre las calles Mitre, Las Acacias, 1° Colonizadores y Güemes. Y las calles Libertador (N), Güemes, Garibaldi y R. de Santa Fe. 1° Colonizadores, Av. los Constituyente, Los Alerces y Los Paraísos.
De 07:00 a 07:05
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: SAN FRANCISCO
Zona afectada: Barrios Palmares 3 y 4, Parque Maipú, Maipú, Savio y loteo Manantiales
De 08:00 a 11:00
Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.
Localidad: VILLA ALLENDE
Zona afectada: Barrio Golf.
De 08:00 a 08:30
Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.
Localidad: VILLA ALLENDE
Zona afectada: Barrios Lomas Este, Lomas Oeste, La Herradura, La Paloma, Bosque Alegre, VAS Shopping, Complejo Cinco Hoyos, Antigua Estancia, Comarcas de Allende, Norte I, La Morada y San Isidro.
De 08:30 a 10:30
Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.
Localidad: LA FALDA
Zona afectada: Barrios IPV y Lomas de San Jorge.
De 09:30 a 12:30
Motivo: Mejoras En Redes De Distribución Secundaria
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Sector comprendido por calles Ing. López, Caseros, Duarte Quiros y Sol de Mayo, en forma parcial.
De 10:25 a 10:30
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: SAN FRANCISCO
Zona afectada: barrios Palmares 3 y 4, Parque Maipú, Maipú, Savio y loteo Manantiales.
De 10:30 a 12:30
Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Localidad de La Falda: Zona Iose y Cacha de Las Murallas. Localidad de Valle Hermoso: barrios Las Playas y AMCEP.
De 11:00 a 11:30
Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.
Localidad: VILLA ALLENDE
Zona afectada: Barrios Lomas Este, Lomas Oeste, La Herradura, La Paloma, Bosque Alegre, VAS Shopping, Complejo Cinco Hoyos, Antigua Estancia, Comarcas de Allende, Norte I, La Morada y San Isidro.