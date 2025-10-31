Córdoba: madre e hija fueron detenidas por ingresar drogas a la cárcel de Bouwer

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detuvo a dos mujeres en una vivienda en barrio Comercial, luego de realizar un allanamiento que terminó con el secuestro de drogas.

Según informó la Justicia, ambas, una de 51 años y su hija de 17, habían sido descubiertas días atrás cuando intentaban ingresar cocaína, marihuana y plata al Complejo Carcelario N°1 de Bouwer, durante un control de rutina en el sector de visitas.

La Fiscalía de Lucha Contra el Narcotráfico del Segundo Turno supervisó los operativos y trasladó las evidencias a la sede judicial, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737.