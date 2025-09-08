Un nuevo hecho de imprudencia se vivió este fin de semana en Córdoba. Durante la madrugada de este domingo, una mujer de 33 años fue detenida luego de dar positivo en un test de alcoholemia y fugarse de un control de la Policía Caminera.

El operativo se realizaba en la Ruta Nacional A-019, a la altura del kilómetro 24. En ese lugar, la conductora, al mando de un Renault Sandero, fue sometida al control que arrojó resultado positivo.

Tras ser notificada de la infracción, la mujer debía esperar a otro conductor habilitado para retirarse del lugar. Pero tuvo otra estrategia. En pocos segundos, decidió fugarse del lugar.

El seguimiento controlado terminó en el anillo externo de Circunvalación, a la altura del acceso a Vélez Sarsfield. Allí, el auto fue interceptado. Según describe el parte policial, el acompañante de 45 años intentó agredir a los uniformados durante el procedimiento.

Tanto la conductora como el acompañante, fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la Justicia.