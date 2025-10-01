Córdoba: marcha en Plaza San Martín por la suspensión de la Ley de Emergencia en Discapacidad

Cientos de personas se concentraron este miércoles en Plaza San Martín, en pleno centro de Córdoba.

La manifestación se realizó contra la suspensión de la Ley de Emergencia en Discapacidad, medida adoptada por el gobierno nacional que afecta la continuidad de prestaciones, beneficios y pagos a diferentes colectivos que integran el ámbito.

Entre los presentes se encontraban familias, transportistas y trabajadores de centros de atención.

“Estamos acá porque salió la ley pero no la promulgan y no le dan los fondos. Venimos a pedir que se aplique. Trabajamos en centros de discapacidad y todo esto influye en un montón de cosas: la terapia de los chicos, los pagos atrasados, las condiciones de los transportistas”, señalaron a Ahora Noticias de Canal 10.

La incertidumbre continúa generando preocupación. “Sabemos que todo lo relacionado con la discapacidad está siendo brutalmente atacado. Hay una crueldad marcada. Esto se convirtió en un sálvese quien pueda”, sostuvo otra de las manifestantes.

Desde el gobierno nacional explicaron que la norma aún no puede aplicarse debido a que el Senado y la oposición deben informar sobre el origen de los fondos necesarios para su financiamiento.