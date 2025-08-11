El acuerdo de la provincia de Córdoba con el gobierno nacional por la deuda de la Caja de Jubilaciones le permite a la gestión de Martín Llaryora poder brindar un inédito incremento a los jubilados provinciales.

En total, se trata del 82% para quienes perciben la mínima, y ningún pasivo cobrará menos de $ 700.000 siempre y cuando se produzcan los pagos acordados.

En aquel anuncio que realizó el gobernador Martín Llaryora, también anticipó el pago de un bono bimestral de $ 100.000, correspondiente a quienes cobran menos de un millón trescientos mil pesos con el nuevo esquema.

Finalmente, el gobierno provincial anunció este lunes que este monto extraordinario se abonará el próximo viernes 15 de agosto.