Córdoba: Martín Llaryora anunció el Campus Papa Francisco para jóvenes en Bouwer

El gobernador Martín Llaryora presentó el proyecto del Campus Papa Francisco, un establecimiento de 6.500 metros cubiertos en un predio de 28.000 metros cuadrados, ubicado en el Complejo Esperanza, Bouwer.

La obra tendrá una inversión de más de 18.000 millones de pesos y un plazo de un año, y contará con cinco unidades habitacionales para 25 jóvenes cada una, espacios verdes, áreas deportivas y sectores para actividades socioeducativas que promuevan la capacitación en oficios y la reintegración social.

Martín Llaryora brindó detalles del nuevo proyecto: “Esta obra va a la profundidad de la recuperación de los jóvenes, para darles una segunda oportunidad a aquellos que no tuvieron la primera”. Además, subrayó la relevancia de esta obra en un contexto nacional difícil: “Para hacer cambios de paradigmas necesitamos obras de infraestructura, y este es uno de los proyectos más importantes desde el regreso de la democracia”.

Por su parte, el ministro de Infraestructura, Fabián López, agregó: “Hace 30 años que no se hacía una obra de estas características. Cada unidad tiene diseños particulares, todas conectadas con servicios esenciales”.

La ministra de Desarrollo Humano, Liliana Montero, explicó: “Esta obra significa una gran inversión y viene acompañada de otras acciones para lograr una verdadera política de Estado. Llamar Papa Francisco a este conjunto de unidades es un acto de memoria y compromiso con transformar el sistema penal juvenil”.

El diseño del Campus Papa Francisco incorporará salas de residencia, áreas de salud y apoyo administrativo, además de sectores específicos para la formación y capacitación en oficios, fomentando la cultura del trabajo y la generación de vínculos sociales.