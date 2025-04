Finalmente este martes, el gobernador Martín Llaryora, junto al ministro Fabián López, firmaron el decreto para transformar a la Empresa Provincial de Energía (EPEC) en Sociedad Anónima. Fue en un acto que se llevó a cabo en el Centro Cívico de la Capital.

En enero de este año el Gobierno provincial dispuso cambiar el estatus jurídico de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec), y con ello puso en alerta a los gremios que actúan sobre la empresa, aun cuando desde el Panal insisten en descartar cualquier hipótesis de privatización.

“Hace minutos, el gobernador firmó el decreto de transformación de una de las empresas más emblemáticas que tiene Córdoba, y una de las más importantes en materia de energía que hay a nivel país”, dijo el ,ministro López.

“Cambiamos el ropaje jurídico de la Empresa Provincia de Energía de Córdoba, para transformarla en Sociedad Anónima. Este cambio la convierte en sociedad anónima unipersonal, dotándola de un nuevo marco jurídico acorde a los tiempos que corren”, agregó.

“Es una empresa totalmente saneada, auditada y con sus balances presentados en tiempo y forma y que no tiene deudas. Ahora toca enfrentar nuevos desafíos”, remarcó López, sin referencias específicas sobre los mismos.

El ministro confirmó que en el mismo decreto quedó disuelta la Agencia de Conectividad. “A partir de ahora, con sus funciones y capital se integrará a Epec. Con lo cual la empresa además de explotar los servicios de energía, también va a pasar a prestar servicios de Internet en la provincia”, dijo.

“Hay un conjunto importante de ventajas. Hay nuevas opciones y posibilidades de financiamiento que se abren para la compañía que ahora se transforma en sociedad anónima unipersonal”, señaló López. Y recordó cuáles son las otras dos empresas cordobesas con la misma estructura jurídica: Caminos de las Sierras y el Banco de Córdoba.

“Epec debe afrontar de cara al futuro un rol más protagónico en materia de energía y otros procesos vinculados con este sector y con este nuevo ropaje jurídico lo va a hacer, como las energías renovables en la provincia”, consignó.

“La decisión del gobernador es trascendental, se abre una nueva etapa para la Epec. A medida que se vaya consolidando como unidad de negocios, haremos los anuncios pertinentes”, agregó.

Mientras el Gobierno provincial llevaba a cabo el anuncio en el Centro Cívico, en las afueras del edificio un grupo de sindicalistas de Luz y Fuerza llevaba a cabo una protesta que se desarrolló sin mayores incidentes.

El alerta fue dado por el titular del gremio lucifuercista capitalino, Jorge Molina Herrera, al revelar aspectos de la reunión mantenida con el presidente de Epec, Claudio Puértolas, y uno de los vocales del directorio, César Tejerina.

En ese ámbito, los funcionarios comunicaron que por decisión del gobernador, Martín Llaryora, Epec pasaría a constituirse en una SA para cumplir con los alcances de la Ley Bases, impulsada por Javier Milei, que dispone estas reformas en las empresas públicas y entes del ámbito nacional.

El sindicato, en particular el de Córdoba, sospecha que esta reforma abre la puerta hacia una privatización, y este lunes, Molina Herrera salió a rechazar de plano el cambio. “No hemos acordado nada con la empresa. Luz y Fuerza de Córdoba no ha acordado nada, en esa reunión dijimos que no estamos de acuerdo con la SA”, subrayó el gremialista en declaraciones periodísticas.