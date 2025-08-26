El Personal de la Dirección General de Investigaciones Criminales llevó a cabo un megaoperativo este martes en distintos puntos de Córdoba capital y en localidades del interior.

Los procedimientos incluyeron más de 80 órdenes de allanamientos en el territorio cordobés, y están vinculados a una investigación por estafas cometidas por un presunta banda que operaría desde distintas cárceles. Al parecer, la red incluiría operaciones de robo de autos y otros delitos.

Como resultado de los operativos fueron detenidas 10 personas que estarían relacionadas con la causa.

Según confirmaron fuentes policiales, del despliegue también participaron efectivos de la Policía de Salta, en apoyo a las tareas desarrolladas en la provincia.