Un hombre de veintidós años murió después de ser baleado en una barbería del barrio Müller, en Córdoba, el viernes por la noche.

La Policía informó que el fallecimiento habría ocurrido en medio de la manipulación de un arma de fuego por parte de un grupo de personas.

El incidente sucedió en una barbería ubicada en Solares 40. Allí la víctima falleció después de recibir un disparo en el cuello. En el lugar se secuestraron tres cartuchos calibre 22.

El presunto autor del disparo, un adolescente de 16 años, huyó de la barbería y, minutos después, se entregó a las autoridades.

La investigación en torno al crimen está a cargo de la Fiscalía del Distrito 2, Turno 5, junto con la Fiscalía Penal Juvenil del 4.º Turno.