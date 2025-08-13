Córdoba: mató a su padre que abusaba sexualmente de ella desde niña y ahora irá a juicio
El crimen ocurrió a principios de año en la zona rural de Almafuerte. La autora habría estallado emocionalmente ante su progenitor que la maltrataba y abusaba de ella desde niña.
Una mujer, acusada de matar a su padre, quien abusaba sexualmente de ella desde la infancia, irá a juicio según el pedido de la Fiscalía de Fuero Múltiple Número 2 de Río Tercero, a cargo de Paula Bruera.
El requerimiento se hizo ante la Cámara Criminal y Correccional de la misma sede. La supuesta autora del crimen está imputada por homicidio agravado por el vínculo, en estado de emoción violenta.
El hecho ocurrió a principios del año 2025, en zona rural de la ciudad de Almafuerte.
La autora habría atravesado desde su infancia y adolescencia severos maltratos, agresiones físicas, explotación infantil y abusos sexuales por parte de su padre.
Este contexto de violencia habría sido la causa eficiente del estallido emocional y la anulación de la capacidad reflexiva de la supuesta autora, lo que conllevó a su determinación de darle muerte a su progenitor.