Una mujer, acusada de matar a su padre, quien abusaba sexualmente de ella desde la infancia, irá a juicio según el pedido de la Fiscalía de Fuero Múltiple Número 2 de Río Tercero, a cargo de Paula Bruera.

El requerimiento se hizo ante la Cámara Criminal y Correccional de la misma sede. La supuesta autora del crimen está imputada por homicidio agravado por el vínculo, en estado de emoción violenta.

El hecho ocurrió a principios del año 2025, en zona rural de la ciudad de Almafuerte.

La autora habría atravesado desde su infancia y adolescencia severos maltratos, agresiones físicas, explotación infantil y abusos sexuales por parte de su padre.

Este contexto de violencia habría sido la causa eficiente del estallido emocional y la anulación de la capacidad reflexiva de la supuesta autora, lo que conllevó a su determinación de darle muerte a su progenitor.