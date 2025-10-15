Córdoba: miércoles caluroso antes del viento sur y la chance de tormentas

No resultan sencillas estas jornadas para transitar la calle cuando el sol está en su apogeo.

Son días con muchos tintes de verano en Córdoba. Y este miércoles no es la excepción.

Las previsiones apuntan a una jornada de cielo “parcialmente nublado”, pero con una temperatura que se estira por encima de los 30º en toda la provincia.

El viento, que sopla del norte, tiene carácter regular durante el día.

Sin embargo, para la noche hay giros. Por eso, la provincia se encuentra en un “alerta amarillo”.

El principal impacto se presenta en el sur del territorio, afectado “por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/hora”.

En el norte, en tanto, lleva consecuencias en la madrugada del jueves.

Consigo, la cuestión trae aparejada una marcada inestabilidad.

Por eso podrían presentarse “tormentas aisladas” en diversos sectores.

Con chaparrones y tormentas, las condiciones se sostendrían durante todo el jueves y el viernes.

Sin embargo, las marcas no descienden de manera considerable rápidamente.