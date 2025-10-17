Un viernes complicado se vivió en la avenida Circunvalación de Córdoba por una serie de choques que provocaron importantes demoras.

En el anillo externo, entre Juan B. Justo y la variante Juárez Celman, un camión con cemento colisionó con un Fiat Mobi, dejando bolsas desparramadas sobre la ruta y solamente un carril habilitado. Esto generó una colisión en cadena un par de kilómetros adelante.

A la altura de Barrio Jorge Newbery, una moto chocó con una Citroën Berlingo, dejando al motociclista con fracturas. El conductor del rodado menor debió ser trasladado al Hospital de Urgencias.

“Registramos tres accidentes en el anillo externo”, confirmó el comisario Argañaraz, de la Policía Caminera.

En total fueron seis los vehículos involucrados en distintos choques y, salvo el motociclista, afortunadamente no hubo heridos de gravedad.

Los accesos por Juan B. Justo y Monseñor Pablo Cabrera quedaron restringidos, complicando la circulación. Desde la Policía Caminera recomendaron usar vías alternativas y conducir con precaución.