Personal de la Policía de Córdoba constató este lunes la muerte de un hombre de 41 años, en barrio Guiñazú de la ciudad de Córdoba.

Según manifestaron testigos, y reporta la autoridad, la víctima -por causas a establecer- habría caído con su bicicleta en el interior del Canal Maestro Norte, a la altura de calles Del Cielito y De Las Tonadas.

En el lugar se hicieron presentes efectivos del DUAR, quienes mediante técnicas adecuadas lograron extraer el cuerpo sin vida que se hallaba a unos dos metros y medio de profundidad, aproximadamente. Interviene la fiscalía del distrito III, turno V a cargo de la Dr. Patricia García Ramírez.