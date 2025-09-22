sucesos
Córdoba: murió tras caer con su bicicleta al Canal Maestro
Policía de Córdoba constató este lunes la muerte de un hombre de 41 años, en barrio Guiñazú de la ciudad de Córdoba.
Según manifestaron testigos, y reporta la autoridad, la víctima -por causas a establecer- habría caído con su bicicleta en el interior del Canal Maestro Norte, a la altura de calles Del Cielito y De Las Tonadas.
En el lugar se hicieron presentes efectivos del DUAR, quienes mediante técnicas adecuadas lograron extraer el cuerpo sin vida que se hallaba a unos dos metros y medio de profundidad, aproximadamente. Interviene la fiscalía del distrito III, turno V a cargo de la Dr. Patricia García Ramírez.