Un hombre falleció este viernes después de recibir quince balazos en medio de una pelea en el barrio Villa Martínez, en la zona oeste de la ciudad de Córdoba.

La víctima fue trasladada por un servicio del 107 hasta el Hospital de Urgencias mientras transcurría la madrugada.

Agentes de la Policía de Córdoba recogieron quince vainas calibre nueve milímetros al registrar la casa donde ocurrió la secuencia de violencia, en la esquina de avenida Aviador Silvio Pettirossi y Llanquelen.

En horas de la tarde las autoridades del nosocomio municipal informaron la muerte del hombre baleado.

La investigación sobre lo ocurrido en Villa Martínez está a cargo de la fiscal Andrea Martín Aresti, quien conduce la Fiscalía de Instrucción Distrito 4, turno 1.

Hasta el momento se desconocen las identidades de las personas implicadas y no hay imputaciones.