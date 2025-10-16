Admitiendo la posibilidad de que haya “reinicios”, en las últimas horas de este miércoles desde el gobierno provincial admitieron que “no hay fuego” en el Parque Nacional Quebrada del Condorito.

Con llamas en las últimas jornadas y al menos un 10% de su superficie quemada, las dificultades de acceso a los lugares calientes en condiciones complejas demandó un arduo trabajo que, en las últimas horas, demandaba la tarea de 180 efectivos.

Roberto Schreiner, vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil confirmó que “ya no hay actividad” en la zona, pero confirmó la existencia de "perímetros muy inestables".

El funcionario adujo que restan “muchos puntos calientes”, pero con la idea de combatir el regreso de las llamas, se destinaron más de 30 camionetas y autobombas.

Aguardando el cambio en las condiciones, y las chances de lluvias, la actividad de bomberos y brigadistas continúa este jueves.