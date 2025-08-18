Los casos de muertes relacionadas con fentanilo en Córdoba fueron materia de una nueva presentación judicial en tribunales por el fallecimiento de un hombre de 68 años.

El abogado Carlos Nayi, quien representa a los familiares de la víctima, señaló que a la persona se le suministró fentanilo en el Sanatorio Aconcagua y que falleció el 20 de julio pasado.

“Ingresó por una operación relativamente simple”, afirmó el letrado frente a la cámara de Canal 10. Además, aclaró que la muerte se debió a una “complicación multiorgánica”.

El dato clave que se buscará dilucidar a través de la investigación judicial es si el resultado de los hemocultivos que figuran en las historias clínicas coincide con las ampollas de los lotes 31202 y 31284 del laboratorio HLB Pharma.