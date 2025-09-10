Jubilados y pensionados realizan una nueva jornada de protestas en la Plaza San Martín, acompañados en esta oportunidad por el Foro Solidario Córdoba y el Centro de Jubilados de ATE. Además, participa el Polo Obrero y organizaciones sociales como el Frente Darío Santillán.

En ese marco, se lleva adelante una olla popular en apoyo a la ronda que cada miércoles rechaza las políticas de ajuste del Gobierno Nacional.

Marchas en Alta Gracia

Por su parte, y tras la derrota electoral del oficialismo en Buenos Aires, Alta Gracia se suma a las movilizaciones de jubilados. Esta tarde, desde las 19 horas, se realizará la ronda número 53 en la Plaza Solares. Uno de los reclamos será el aumento del mínimo vital a $1.200.000 pesos.