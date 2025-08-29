Córdoba

De 07:30 a 12:30. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: barrio Alberdi en forma parcial.

De 08:00 a 12:00. Motivo: Mantenimiento En Red Aérea. Zona afectada: Camino a Tres Acequias, Tres Acequias y Bomba de Emos.

De 08:00 a 11:30. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: barrios Villa Belgrano, Granja de Funes, Argüello y Silvano Funes, en forma parcial.

De 09:30 a 12:30. Motivo: Ampliación De Redes De Distribución Primaria Zona afectada: barrio Villa 9 de julio en forma parcial.

De 13:30 a 17:30. Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión. Zona afectada: barrios Mariano Balcarce, Parque Capital, Avenida y ATE, en forma parcial.

Villa Valeria, Del Campillo, N. Bruzone, Mattaldi y Jovita

De 18:00 a 18:10. Motivo: Mantenimiento Correctivo.

Colaz, James Craik y Las Junturas

De 08:00 a 12:00. Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora.