En esta jornada, la Cámara Novena del Crimen con jurados populares dictará sentencia en el juicio que se le sigue a Miguel Nicolás Garay, acusado de haber asesinado a su ex suegra, Susana del Valle Sosa (62), en la ciudad de Villa Carlos Paz, tras golpearla brutalmente en la cabeza y darse a la fuga, quien podría ser condenado a prisión perpetua.

La fiscal María Ballestrini pidió pena de prisión perpetua, en tanto que el defensor Carlos Hairabedián solicitó que en caso de ser considerado imputable, sea sentenciado por homicidio simple.

“Solicité la absolución porque no existe una pericia psiquiátrica que acredite que Garay sea una persona penalmente responsable, o sea que se hayan reunido las condiciones para declararlo imputable”, señaló el defensor.

No obstante, Hairabedián señaló que “si esa postura no prospera, subsidiariamente solicité que se lo condene, si la primera postura no prospera, por lesiones graves en perjuicio de su ex pareja y homicidio simple sin agravantes, por la muerte de la madre de dicha joven".

Garay está acusado por el delito de homicidio agravado por venganza transversal, lo que equivale a decir que mató a una persona para causar daño a otra, que en este caso era su ex pareja. El otro agravante es por el ensañamiento, contra la víctima.

El terrible hecho ocurrió el 6 de febrero de 2022, en una vivienda ubicada en la calle Finlay del barrio Costa Azul de la villa serrana, en plena madrugada y tras una larga noche de gritos, discusiones y golpes a su ex pareja, por lo que también está imputado por lesiones graves contra la mujer.

El hombre había tenido una relación con Liliana, hija de la víctima, pero estaban separados, por lo que el acusado continuaba hostigándola y molestando a su familia, según testimonios de vecinos y allegados,

Esa noche, tras ser agredida, Liliana salió a formular una denuncia contra Garay y cuando regresó encontró a su madre tirada en el piso, completamente ensangrentada y con golpes en la cabeza.

La mujer fue trasladada de urgencia al Sanatorio Punilla de Carlos Paz, lugar donde la mujer trabajaba como enfermera, pero los facultativos nada pudieron hacer para salvarle la vida y finalmente murió como consecuencia del grave traumatismo de cráneo que presentaba.

El agresor, que había huido de la escena del crimen tras asesinar a su ex suegra, fue detenido por la Policía al día siguiente en la casa de un familiar en la ciudad de Córdoba, tras lo que quedó imputado.