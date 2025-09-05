“Estamos tristes, no lo podemos evitar; hay que cumplir, como dicen”, dijo el dueño de una granja en Villa María después de entregar dos pecaríes y un carpincho a la Policía Ambiental de Córdoba.

El hombre dijo que los animales le fueron entregados desde “casas de familia, donde no los podían tener”, según informó Villa María Vivo.

El dueño de la granja en el interior provincial explicó que crio a los pecaríes y al carpincho entre perros como mascotas.

Los agentes de la Policía Ambiental secuestraron a los animales y los trasladaron hasta la Reserva Tatu Carreta, donde permanecerán bajo cuarentena sanitaria.

La Ley Nacional 22.421, junto con la adhesión provincial mediante el artículo 36 de la Ley provincial N.º 7343 y su Decreto 1751/11, prohíben la tenencia, el transporte y la comercialización de fauna silvestre en Córdoba.