La Municipalidad de Córdoba anticipó que este viernes 15 de agosto se realizarán dos cortes totales de calzada por intervenciones solicitadas por EPEC.

El primero se realizará en calle 25 de Mayo, entre Salta y Av. Maipú, desde las 8 hasta el domingo 17 a las 20 horas.

Los vehículos particulares deberán desviarse por calle Salta, luego San Jerónimo y continuar por Av. Chacabuco o Maipú.

El segundo corte será en calle Chubut, entre Av. Colón y Santa Rosa, de 09 a 13 horas del mismo viernes, por colocación de postes.

El desvío previsto es por Av. Colón, Santa Fe, Deán Funes, Coronel Olmedo, Santa Rosa y nuevamente Chubut.

En ningún caso afecta a las líneas de transporte.