El ministro de Salud, Ricardo Pieckenstainer, junto al intendente Daniel Passerini, presentaron este martes el Plan estratégico de abordaje integral y vacunación para la prevención y control del dengue, chikungunya y zika 2025/2026.

El programa incluye acciones coordinadas entre el municipio y la provincia para reducir la circulación de estas enfermedades, con un esquema de vacunación que se complementa con operativos de descacharrado, fumigación y campañas de concientización comunitaria.

Durante el acto, las autoridades destacaron la importancia de sostener medidas de prevención en los barrios, al tiempo que remarcan la necesidad de avanzar en la vacunación como herramienta clave para disminuir el impacto de los brotes.

El plan tendrá alcance en distintos sectores de la capital y se extenderá a localidades del interior en las próximas etapas.