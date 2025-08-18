Córdoba: pronostican un invierno histórico por la cantidad de lluvia
Especialistas aseguran que es posible tener los diques llenos luego de la estación más fría en la provincia.
Continúa vigente el alerta por tormentas fuertes, con ráfagas de viento y ocasional caída de granizo para la madrugada en la ciudad y algunas regiones de la provincia.
Agosto continúa sorprendiendo con lluvias inesperadas en el mes de mayor peligro, junto a septiembre, por la posibilidad de los incendios forestales por el clima seco con vientos y el comienzo de las temperaturas elevadas.
El director del Observatorio Meteorológico de Salsipuedes, Juan Mario Navarro participó del móvil de la edición del mediodía de “Ahora Noticias” por Canal 10 y aseguró que estamos ante la eventualidad de romper un récord histórico para la provincia sí llega a caer determinada cantidad de agua en las próximas horas.
El climatólogo advirtió que sí hay precipitaciones de entre 80 y 100 milímetros en Buenos Aires y parte de Córdoba, será la primera vez en 120 años que en los meses de junio, julio y agosto hay guarismos semejantes. Casi en idéntica proporción que durante el otoño y muy superior al promedio histórico de 12 mm cada 30 días durante los inviernos.
También agregó que sí este martes llega a llover en la ciudad y en las Sierras entre 18, 25 y 40 mm, será la primera vez luego de 79 años que los diques estarán llenos en la provincia en pleno invierno.
Navarro además auguró que puede caer algo de nieve mañana a la tarde noche en el Cerro Champaquí por la interacción del aire frío y la caida de Granizo.
Por último, el especialista en metereología vaticinó que la tormenta de Santa Rosa llegará a la provincia entre el próximo 27 y 28 del corriente mes.