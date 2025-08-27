La Municipalidad de Córdoba prorrogó la vigencia de la Tarifa Social para personas mayores de setenta años.

Las autoridades del Palacio 6 de Julio informaron que el beneficio se extenderá por dos semanas más en la tarjeta Red Bus. La vigencia será hasta el viernes 12 de septiembre.

Para los usuarios que ya cuentan con la SUBE el proceso es sencillo: tras notificar al chofer del colectivo que desean activar el beneficio, abonan el pasaje en la validadora y la Tarifa Social estará activa. Otra forma es a través de la aplicación SUBE, en celulares con tecnología NFC.

Para aquellos que aún no hayan retirado la tarjeta SUBE podrán dirigirse al Palacio 6 de Julio y las boleterías de Tamsau, Coniferal, SiBus y Fam en la Terminal de Ómnibus

Cronograma

• Palacio 6 de Julio: de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas y sábados de 08:00 a 16:00 horas.

• Boleterías 40 y 41 de FAM en la Terminal de Ómnibus T1, de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas.

• Boletería 45 de Coniferal, en la Terminal de Ómnibus T1; y Boletería 85 de Tamsau, en la Terminal de Ómnibus T2; en ambas de lunes a viernes de 09:00 a 16:00 horas.

• Boletería 86 de SíBus, ubicada en la Terminal de Ómnibus T2, de lunes a jueves de 09:00 a 16:30 y viernes de 09:00 a 15:30 horas.

Es necesario acudir personalmente con DNI físico. La Tarifa Social para Personas Mayores de 70 años está destinada a todas las y los cordobeses que registren en el DNI domicilio en la ciudad de Córdoba. Otorga 40 viajes mensuales y se renuevan automáticamente.