En los próximos días, Córdoba celebrará distintas actividades deportivas y culturales que prometen atraer visitantes de todo el interior provincial. Hasta el momento, las plazas hoteleras registraron un 71% de reservas, aunque esperan completar la ocupación este fin de semana.

Uno de los eventos más esperados es el partido entre Los Pumas y All Blacks, que se disputará el sábado 16 a las 18:30hs en el Estadio Mario Alberto Kempes. Hacía 11 años que el seleccionado masculino de rugby no jugaba en nuestra ciudad, por lo que el evento garantizaría un estadio lleno de fanáticos del deporte.

Otras propuestas de la agenda cordobesa

Sin embargo, la ciudad ofrece muchas actividades culturales y lúdicas de cara al Día de las Infancias que reforzarán el movimiento turístico. Entre ellas, el Teatro Libertador General San Martín presentará la galardonada obra “Cyrano”, protagonizada por Gabriel “Puma” Goity.

A su vez, se destaca la 32ª edición de ACME, la muestra de coleccionismo más grande de Argentina. Hasta las 20hs, se exhibirán distintas piezas antiguas en el Museo de la Industria. La entrada tiene un valor de $3.000 para mayores y $2.000 para menores y jubilados.