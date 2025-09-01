Durante la jornada del domingo, personal del DUAR se constituyó en Av. Circunvalación y colectora de B° José Ignacio Díaz, donde procedió a la extracción de un hombre de 66 años quien se encontraba atrapado dentro de su vehículo marca Renault 12 luego de protagonizar un siniestro vial con otro rodado.

Según fuentes policiales, el personal interviniente, junto a un servicio de emergencias, y mediante la utilización de tabla raquis, estabilizaron al damnificado quien presentaba traumatismo de tórax y heridas en uno de sus miembros inferiores.

En el lugar se le brindó asistencia para luego trasladarlo a un centro asistencial para su mejor atención.

Si bien no se conocen las causas del accidente, se inició una investigación para deslindar responsabilidades.