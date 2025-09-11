Córdoba: rescataron a dos mujeres que estaban cautivas en una casa

Un hombre de 28 años fue detenido en las últimas horas en Córdoba, acusado de mantener en cautiverio a dos mujeres en una vivienda de barrio Villa Richardson.

El operativo estuvo a cargo de la Dirección General de Investigaciones Criminales en una casa ubicada en calle José Iriarte al 1800. Allí se logró rescatar a dos mujeres, de 23 y 38 años, quienes presentaban lesiones visibles.

La investigación comenzó cuando una de las víctimas acudió a un centro de salud y denunció haber sido agredida por su pareja. A partir de esa declaración se desplegó el procedimiento de la Policía de Córdoba que permitió liberar a ambas mujeres.

Según comentaron fuentes policiales, las mujeres habrían estado sometidas a agresiones físicas, amenazas y maltratos constantes. Tras ser asistidas y contenidas, fueron trasladadas a sede judicial, donde permanecen bajo resguardo y a disposición de la autoridad competente.

El acusado quedó detenido y fue trasladado a sede policial, quedando a disposición del magistrado interviniente.