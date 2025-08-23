Equipos de la Municipalidad de Córdoba intervinieron micro y macrobasurales y canales de la ciudad y realizaron el "mantenimiento semanal" de estos espacios, en procura de evitar el arrojo clandestino sobre estos márgenes.

La preocupación por estado del espacio público y la eficiencia de los servicios de recolección crece entre los cordobeses. Luego del intenso olor a coliflor que invadió el norte de la ciudad de Córdoba dos semanas atrás, se conoció -por una publicación del medio La Voz- que el predio donde se originó dicho “aroma” comenzó a formarse en 2021 y creció de manera sostenida hasta superar los 25 mil metros cuadrados en 2025.

Foto: Municipalidad de Córdoba.
Según autoridades del municipio, en el transcurso de la última semana, fueron extraídas aproximadamente 3.100 toneladas de residuos que fueron depuestos ilegalmente, a través de operativos que buscan cuidar la salud de los vecinos que viven en las cercanías.

Los sectores a intervenir fueron pensados para cubrir un amplio rango de puntos a lo largo y ancho de la ciudad. Algunos de estos fueron: Los Polacos ingreso a Federico, Atalaya, Misere y Tancacha, Cañada de Gómez, Infiernillo, Martin Silva Variante Juarez Celman, Toco Toco y Marambio, Los Incas, Comunidad Renault / La Lonja, Camino a Capilla y Santa Bárbara, Liceo Procrear, Cartechini, Valparaíso 9000, Colectora Variante Juárez Celman y Av. Japón, y La Agustina.

Info útil

Para denunciar estos espacios es posible comunicarse al 4285600 de 7 a 13 horas, por WhatsApp al 3516100517 de 9 a 18 horas, o registrar el reclamo en la App Ciudadana.