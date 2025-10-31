Sucesos
Córdoba: robó un auto, lo siguieron hasta un “desarmadero" y fue detenido
La Policía informó que el vehículo había sido sustraído en Bajo Pueyrredón. A través de cámaras de seguridad se supo su camino hasta el sudeste de la ciudad. Fue aprehendido cuando intentaba huir por los techos.
Un desarmadero ilegal fue descubierto este jueves en Córdoba, de acuerdo a lo informado por la Policía de la provincia.
Puntualmente, porque un operador de cámaras del 911 percibió la sustracción de un vehículo en barrio Bajo Pueyrredón, se lo logró localizar en la calle y se realizó un “seguimiento controlado”.
El auto robado fue trasladado hasta barrio José Ignacio Díaz 3ª Sección, donde se pudo detener al implicado, y también “se secuestraron autopartes con numeración suprimida”.
El parte oficial informó que el detenido intentó huir por los techos.