Un desarmadero ilegal fue descubierto este jueves en Córdoba, de acuerdo a lo informado por la Policía de la provincia.

Puntualmente, porque un operador de cámaras del 911 percibió la sustracción de un vehículo en barrio Bajo Pueyrredón, se lo logró localizar en la calle y se realizó un “seguimiento controlado”.

El auto robado fue trasladado hasta barrio José Ignacio Díaz 3ª Sección, donde se pudo detener al implicado, y también “se secuestraron autopartes con numeración suprimida”.

El parte oficial informó que el detenido intentó huir por los techos.