Un hombre fue detenido este viernes por la tarde en el barrio Nueva Italia, tras haber robado una camioneta de uso laboral perteneciente a un repartidor de Mercado Libre en el barrio Los Boulevares.

De acuerdo con lo informado, el personal policial, apenas se tomó conocimiento del robo, desplegó un operativo en distintas arterias de la ciudad que permitió ubicar el rodado abandonado en la calle Ocampis al 1.900.

Finalmente, el sospechoso fue interceptado en inmediaciones de calle José Quevedo al 1800, donde además se le secuestró documentación perteneciente a la víctima. Tanto el detenido como los elementos recuperados quedaron a disposición de la Justicia.