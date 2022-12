Córdoba: se encandiló con el sol e impactó contra un colectivo en avenida Colón

El conductor de un vehículo se encandiló con el sol y no vio el semáforo en rojo: impactó contra un colectivo de Coniferal, en la intersección con avenida Colón.

La unidad circulaba por Fragueiro y cruzaba en verde cuando fue embestida.

"Siento el impacto en medio del colectivo. Me bajo del coche y el conductor me dijo que lo encandiló el sol y no vio el semáforo en rojo", relató Esteban, el chofer, en un móvil de Crónica Matinal por Canal 10.

En el VW Voyage viajaban dos personas, un hombre y una mujer, que debieron ser asistidos por heridas.

Por su parte, al menos dos pasajeros del colectivo sufrieron algunos golpes.

Al lugar se presentaron ambulancias del 107 donde asistieron a los heridos. “Están estables e inmovilizados por protocolo”, indicó una médica.

En horas de la mañana se encuentra cortado un carril de Av. Colón y solicitan evitar circular por la zona.