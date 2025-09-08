Córdoba: se esperan fuertes ráfagas y una máxima de 28ºC

El Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba lanzó una advertencia este lunes y recordó al mismo tiempo que se encuentra vigente el "riesgo extremo" por incendios forestales.

De este manera, se informó que se registrarán "fuertes vientos, entre las 15 horas del martes 9 y las 12 horas del miércoles 10, provenientes del noreste y noroeste, con ingreso de aire cálido".

Pronóstico extendido