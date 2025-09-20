En una investigación que contó con más de un mes de desarrollo, grupos operativos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) efectuaron una orden de allanamiento que culminó con el secuestro de una gran cantidad de psicotrópicos en el departamento Punilla.

El operativo tuvo lugar en una reconocida farmacia ubicada sobre la Avenida General Paz de la localidad de Valle Hermoso. En el lugar, y con colaboración de veedores de la Escuela de Farmacéuticos de la provincia de Córdoba, se procedió a la incautación 947 unidades de distintos psicotrópicos (algunos caducos) y elementos de interés para la causa.

Es importante destacar que las ventas de psicofármacos se realizaban sin la prescripción médica.

La Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico con asiento en la ciudad de Cosquín ordenó la remisión de todas las evidencias y pruebas secuestradas a sede judicial.