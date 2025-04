A menos de una semana de la primer denuncia de violación en el Hospital Rawson, este martes se conoció otro caso del mismo tenor contra una paciente de 36 años que falleció el año pasado.

"Me pidió que buscara el celular, me deletreó en la cama la letras y me puso: 'violación'", dijo el padre de la víctima sobre el momento en el que se enteró del motivo de la cara de pánico que tenía su hija cuando la visitaba en la sala de terapia intensiva.

El hombre explicó que su hija ingresó al Hospital Rawson el 10 de mayo del 2024 por un cuadro de meningitis al que se agregó una neumonía bilateral por un virus intrahospitalario.

Postrada en una cama de hospital, la mujer le dijo a su padre que el violador era un enfermero del turno tarde pero no pudo identificarlo, según el relato del hombre ante la cámara de Canal 10.

La investigación sobre lo ocurrido dentro del edificio de Bajada Pucará está a cargo del fiscal Juan Ávila Echenique.