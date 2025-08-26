Córdoba: solicitan ayuda para encontrar a una adolescente de 16 años
La Justicia informó que Candelaria González se retiró de su domicilio ubicado en barrio Patricios el pasado 23 de agosto y no se supo más de ella.
El Ministerio Público Fiscal solicitó este martes ayuda para encontrar a una joven de 16 años que fue vista por última vez el pasado 23 de agosto, cuando salía de su domicilio.
Según precisaron, Candelaria del Valle González Fonseca mide 1.47 metros de altura, es de contextura robusta, tiene tez trigueña, ojos marrones y pelo de color rojo teñido. Además, tiene un tatuaje que dice “daiana” en letra cursiva en su antebrazo izquierdo.
Lo último que se supo de ella es que se retiró de su domicilio ubicado en barrio Patricios de la ciudad de Córdoba el pasado 23 de agosto. En ese momento, vestía una campera inflable azul marino, una remera manga corta de color verde con rayas negras, un pantalón cargo negro y zapatillas de color blancas.
Toda información puede ser aportada en la Unidad Judicial 12, teléfono 351-5642877, o calle José Villegas 2100 del barrio Patricios de la ciudad de Córdoba.