La Fiscalía de Instrucción del Distrito II turno 7 solicitó a la comunidad este martes colaboración para dar con el paradero de Pablo Sebastián Soto, de 44 años de edad, con domicilio desconocido.

Soto mide 1.80 metros, es delgado, calvo y a veces se deja el bigote. Tiene muchos tatuajes, uno en la pantorrilla de una pantera, otro de un tiburón en el brazo, entre otros.

Fue visto por última vez hace cinco meses en la Manzana 22 lote 07 de barrio Ecotierra.

Toda información puede ser aportada en la Unidad Judicial 10 o en la Comisaría 21. Teléfono 351 4481616, interno 34181/2/4 – mail: ujudicial10-cba@justiciacordoba.gob.ar, de calle Ambargasta y Andalgala barrio Empalme.