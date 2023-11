Claudia Guzmán, de 44 años, vive en Córdoba y sufre de hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN), una anemia rara por la que debe someterse a un trasplante de médula ósea.

"Mis células no maduran así que no tengo protección, me falta el aire, me canso mucho y tengo que cuidarme de cualquier infección porque sería mortal para mí", explicó la mujer frente a la cámara de Canal 10.

Claudia comentó que después de un año de un tratamiento que no surtió efecto, el único camino que le queda es el trasplante.

Después de meses de espera, la obra social autorizó la intervención cuyo donante será el hermano de la mujer.

Sin embargo sus allegados impulsan una campaña solidaria para que Claudia pueda hacer frente a los traslados, la compra de medicamentos, el alquiler y el cuidado de sus hijos.

CUENTA BANCARIA PARA COLABORAR

CLAUDIA NOEMI GUZMÁN

ALIAS: AYUDAPARACLAUDIA

CONTACTOS: 03888528580/ 3517643178