Jeremías tiene diez años, vive en Córdoba y padece de Artrogriposis múltiple congénita, un trastorno de rigidez en las articulaciones que le provocó una escoliosis. La curvatura en su columna vertebral requiere de una operación de alto costo que la obra social de su madre se niega a cubrir.

"Está con muchos dolores, no tiene posición, va a la escuela pero tengo que estar preguntando si está bien porque se cansa de estar sentado", explicó la mamá del pequeño.

Gabriela Ferreyra explicó que debió recurrir a la clínica Fleni, en Buenos Aires, ante la falta de respuestas en Córdoba. La fecha de la cirugía es el 12 de agosto y hasta ahora no consiguió que Osmédica cubra ni los prequirúrgicos ni la operación.

"La obra social de un principio me dio el no, me presenté personalmente, me recibió el gerente y no me quiso recibir nada de lo que tenía en las manos que eran los pedidos médicos", explicó la mujer frente a la cámara de Canal 10.

Después de recurrir a una carta documento, la madre de Jeremías presentó a través de sus abogados un recurso de amparo para exigir la cobertura de la intervención quirúrgica cuyo costo supera los 70 millones de pesos, según remarcó.