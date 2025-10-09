Un adolescente de 14 años resultó herido de arma de fuego en el brazo izquierdo y fue derivado desde el Hospital Misericordia hacia el Hospital de Niños bajo custodia policial.

El hecho ocurrió este jueves en calle La Pinta al 2400, barrio Suárez, cuando el adolescente y un cómplice, que logró escapar, intentaron robar un teléfono a un chofer de aplicación de viajes.

Según describe el parte policial, el conductor, con formación militar, repelió la acción con un arma de fuego que luego fue secuestrada. Durante la huida, el menor habría arrojado una réplica de arma de fuego, que también fue incautada por el personal policial.

El adolescente quedó aprehendido junto con el teléfono robado, el Citroën C4 del chofer y los elementos secuestrados. La causa se encuentra bajo investigación para determinar la responsabilidad de los involucrados.