Un automovilista atropelló a un policía al escapar de un control en Avenida Circunvalación, a la altura del kilómetro 27, sobre el anillo externo.

El incidente ocurrió durante la mañana de este jueves, cuando el conductor de un Corsa verde fue detenido cerca del puesto de control mientras circulaba por el carril rápido.

El comisario Ricardo Herrera informó que el conductor insultó al personal policial por la detención y aceleró el auto cuando le solicitaron que se identificara. Los policías quedaron tirados sobre la banquina.

Uno de los agentes heridos fue trasladado en una ambulancia hasta la Clínica Vélez Sarsfield, donde se le diagnosticó un traumatismo en la pierna izquierda; más tarde fue dado de alta.

El conductor del Corsa no pudo ser identificado, ni tampoco la patente del vehículo, por lo que se encuentra prófugo.