Un supuesto chofer de apps fue detenido este domingo en Córdoba, luego de un operativo del 911 que se activó a partir de una alerta del sistema de videovigilancia.

Según informaron desde la Policía de Córdoba, un operador notó el movimiento sospechoso de tres personas alrededor de una Ford EcoSport en la esquina de Río Negro y Juan Kronfus. Cuando el patrullero llegó al lugar, encontraron a un hombre dentro del vehículo.

Durante el control, el conductor aseguró que trabajaba para Uber, pero al revisar el auto los uniformados encontraron una pistola calibre .380, tres cargadores y 24 balas.

El conductor fue detenido y quedó a disposición de la Justicia. En tanto, el arma y el vehículo fueron secuestrados.